Hasiči při požáru v Hostivaři vyhlásili zvláštní stupeň poplachu

Hasiči při požáru v Hostivaři vyhlásili nejvyšší zvláštní stupeň poplachu. Na místě je i z preventivních důvodů záchranka se speciálním vozem Atego. Podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky jsou v objektu tlakové lahve. Obyvatele v okolí hasiči žádají, aby nevětrali a nechodili se na místo dívat, uvedli na twitteru. Hasit pomáhá i vrtulník, který vodu vypouští ze speciálního vaku. "Nejsme si jisti, co tam hoří. Měly by to být nějaké sklady, snad by to měly být sklady molitanu," řekl ČTK Kavka.