22-01-2017 09:09 | Martina Bílá

Ve věku 71 let zemřel po dlouhé těžké nemoci herec, dabér, publicista a pedagog Michal Pavlata. ČTK to sdělil jeho bratr, bývalý senátor Josef Pavlata.



Pavlata prošel na začátku během své kariéry nejprve divadly v Kladně a Mladé Boleslavi, od roku 1969 pak hrál přes 20 let v Praze Na Poříčí v Divadle E.F.Buriana. Po třech sezónách v Divadle ABC se stal v roce 1994 na další téměř čtvrtstoletí členem souboru Činoherního klubu. Jeho nezaměnitelný hlas z něj udělal vyhledávaného rozhlasového a také dabingového herce, namluvil tisíce větších i menších rolí