Hamáček se dnes sejde s policejním ředitelem a šéfem hasičů

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se dnes sejde s policejním prezidentem Tomášem Tuhým a generálním ředitelem hasičů Drahoslavem Rybou. Zajímat se bude také o aktuální situaci v Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ). Z čela centrály by měl ke konci července podle informací České televize odejít ředitel Michal Mazánek. Letos by tak Mazánkův odchod byl už několikátou personální změnou ve vedení bezpečnostních sborů. V polovině května byl zproštěn výkonu služby ředitel civilní rozvědky Jiří Šašek. Tehdejší ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) zdůvodnil svůj krok snahou vyšetřit hospodaření tajné služby. Na konci dubna skončil ve vedení Generální inspekce bezpečnostních sborů Michal Murín, a to po sporech s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Ke konci května pak odešel ředitel pražské policie Miloš Trojánek, který se přesunul na pozici krajského policejního ředitele na Vysočině.