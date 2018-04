Gymnázia mají přijmout i žáky, kterým k přijetí pomohla chyba v zadání přijímacích testů, uvedlo MŠMT

Gymnázia mají povinnost přijmout všechny studenty, kteří uspěli na základě výsledků, u nichž se později zjistila chyba. Přijmout by měla i studenty, kteří se mezi úspěšné uchazeče dostali až po opravě hodnocení. Oznámilo to ministerstvo školství. Zatím jsou známé případy dvou žáků, kteří původně neuspěli. Jejich konečný počet by ministerstvo mohlo znát po poledni.

Podle ministerstva je platný seznam úspěšných uchazečů o studium, který byl vyvěšen předtím, než byla chyba odhalena, což se stalo v pátek večer. Školy ale musejí původní výsledky opravit a pokud by nastala situace, že se původně neúspěšný student dostal mezi ty úspěšné, tak má mít rovněž možnost zahájit ve škole studium. Pokud by situace dopadla tak, že by se ke studiu nakonec přihlásilo víc žáků, než byl předpokládaný počet přijatých, tak může škola požádat o výjimku, která umožní přijmout až čtyři žáky navíc. Povoluje ji zřizovatel školy.