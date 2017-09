Grantová agentura žádá více peněz pro vědce

Větší finanční podporu státu, ale zároveň přísnější hodnocení chce pro nejvýznamnější vědecké projekty základního výzkumu prosadit Grantová agentura ČR (GA ČR). Dosud může vědcům zaplatit tři roky bádání, nově by to u těch nejlepších projektů bylo až pět let. Rada vlády pro výzkum minulý týden návrh schválila. Předsedkyně GA ČR Alice Valkárová ČTK řekla, že v případě kladného stanoviska vlády by nový program začal příští rok.

Další významnou podmínkou grantu by byla povinnost požádat po skončení projektu o grant evropský. S žádostmi o peníze rozdělované Evropskou výzkumnou radou (ERC) nejsou čeští vědci příliš úspěšní. Podle údajů GA ČR podávají čeští řešitelé třikrát méně projektů k ERC a uspějí jen v pěti procentech případů, zatímco evropský průměr je 12 procent. Od roku 2007 šlo z ERC do Česka 28 grantů, zatímco například do Rakouska 189 a do Maďarska 54.