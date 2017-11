GfK: Podíl zboží prodávaného ve slevách v ČR vůbec poprvé klesl

Podíl zboží prodávaného ve slevách v Česku letos vůbec poprvé za posledních 15 let klesl. I přesto činí u baleného rychloobrátkového zboží 46,3 procenta, což je meziročně o půl procentního bodu méně. Je to však stále nejvíce v Evropě. Cena už také není pro Čechy hlavní faktor pro výběr zboží. Na tiskové konferenci Svazu obchodu a cestovního ruchu to řekl ředitel výzkumné společnosti GfK Czech Tomáš Drtina.

V roce 2013 byl podíl zboží prodaného v akcích 42,8 procenta, v roce 2015 už 46,2 procenta. Český maloobchod nyní zažívá příznivé období. Těží z pozitivního stavu celé české ekonomiky a z aktuálního vývoje nákupního a spotřebního chování. Rostoucí příjmy i pozitivně naladěné spotřebitelské klima podle něj přispívají k růstu maloobchodních výdajů populace. Stále větší počet lidí již neupřednostňuje jen nejlevnější zboží, ale vyhledává kvalitu, vyplývá z údajů GfK.