Gabriela Beňačková je v Síni slávy Národního divadla

Ředitel Národního divadla Jan Burian uvedl do Síně slávy české první scény operní pěvkyni Gabrielu Beňačkovou. Stalo se tak v historické ředitelně, symbolicky v úvodu 135. sezony. Beňačková je teprve třetí osobností, které se této pocty dostalo. Loni vstoupil do Síně slávy tanečník Vlastimil Harapes, rok před ním herečka Vlasta Chramostová. "Pro mě je to obrovská čest. I proto, že jsem tady začínala - a tady symbolicky po sedmačtyřiceti letech končím," dodala umělkyně, která při znovuotevření Národního divadla v roce 1983 zpívala titulní roli Smetanovy Libuše. Mezi její největší úspěchy patří Káťa Kabanová v prvním uvedení díla v newyorské Metropolitní opeře v roce 1991. Na téže scéně ztvárnila o dva roky později i Jenůfu a Rusalku, v roce 1995 Mimi a Leonoru a v roce 1998 Desdemonu.