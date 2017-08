Fuksa obhájil na MS stříbro, Dostál a deblkajak mají bronz

Kanoista Martin Fuksa, kajakář Josef Dostál a deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel se na mistrovství světa v Račicích postarali o tři medaile pro českou reprezentaci. Fuksa obhájil na kilometrové trati stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. Dostál, jenž rovněž obhajoval druhé místo z Milána, skončil v závodě na 1000 metrů třetí. Další bronz přidali na stejné trati Špicar s Havlem.

Fuksa se od začátku držel na prvním místě, ale neodolal pověstnému finiši trojnásobného olympijského vítěze Sebastiana Brendela. "Samozřejmě, chtěl jsem tu nejcennější medaili, ale já jsem spokojený. Jsem hrozně rád, že jsem vybojoval třetí stříbrnou medaili," řekl čtyřiadvacetiletý kanoista. Brendel ovládl kilometrovou trať na MS potřetí za sebou, bronz získal stříbrný medailista z olympijských her v Riu Brazilec Isaquias Queiroz. Dostál před šampionátem vyhlásil útok na dvě zlaté medaile, ale plán mu nevyšel. Od začátku kontroloval čelo, na třetím mezičase se posunul na první místo, ve finiši ale podlehl dvěma soupeřům. Premiérové individuální zlato slaví překvapivě Němec Tom Liebscher, na druhé místo se prodral Portugalec Fernando Pimenta. Třetí místo bylo pro Dostála zklamáním. "Já jsem sem jel proto, že jsem chtěl vyhrát. Už se mi to jednou povedlo a každá nevýhra už vlastně pro mě není ideální závod. Takže možná to bude znít namyšleně, ale jsem vlastně až druhý poražený," uvedl mistr světa z roku 2014.