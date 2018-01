Fotografie Rožmberku si na Instagramu prohlédlo přes 10 mil. lidí

Fotografie Rožmberku nad Vltavou se objevily na jedné z nejsledovanějších turistických instagramových platforem Beautiful destinations. Snímky města si tak prohlédlo přes deset milionů lidí. Rožmberk nad Vltavou se na Beautiful destinations dostal do společnosti světových destinací jako New York, Paříž, Barcelona nebo Benátky. Fotografie na Českokrumlovsku pořídila Christina Tan z Indonésie, jejíž tvorbu na Instagramu sleduje půl milionu lidí. ČTK to řekl Jiří Mánek z Turistického spolku Lipensko.

Město Rožmberk bylo založeno ve 13. století a je úzce spjato s významným šlechtickým rodem Rožmberků. Dominantu představuje středověký hrad nad Vltavou, jedno ze sídel rodu.