Formulář s vámi vyplní robot

Městský úřad Prahy 12 bude brzy mít svého chatbota, tedy robota, který bude umět komunikovat s lidmi. Pro radnici ho vyrábí firma Datasys. Měla by ho dokončit do měsíce. Robot bude lidem pomáhat třeba s vyplňováním formulářů nebo s vyřizováním žádostí. Chatboty teď v Česku využívá pouze pár soukromých firem. Odpovídají na dotazy zákazníků nebo pomáhají s nákupy. Podle prognózy technologické společnosti ABSL se budou do pěti let o komunikaci se zákazníky roboti starat z 95 procent.