Firmy před blížícími se Vánocemi opět trápí nedostatek brigádníků, a to ve všech oborech. Jako každý rok se hledá hlavně personál do obchodů na pokladny, doplňování zboží a hostesky. Nejrychleji roste poptávka v internetovém prodeji, kde jsou mimořádně žádaní lidé na balení a expedici zboží. Tato situace vede k rychlému růstu odměn, které vzrostly meziročně o deset až 15 procent. Vyplývá to z ankety ČTK mezi personálními agenturami.