Firma Imoba vrátí padesátimilionovou dotaci na stavbu Čapího hníza

Společnost Imoba z holdingu Agrofert se chystá vrátit dotaci na stavbu farmy Čapí hnízdo ve výši 50 miliónů korun. Vrácení peněz bude příští týden schvalovat výbor Regionálního operačního programu Střední Čechy. Ten už dřív rozhodl, že Imoba má dotaci vrátit do konce června. Pokud by společnost Imoba dotaci dobrovolně nevrátila, hrozilo by jí správní řízení. Imoba zároveň oznámila, že dobrovolné vrácení dotace neznamená přiznání, že by firma peníze zneužila. Kvůli údajnému dotačnímu podvodu při stavbě Čapího hnízda policie stíhá sedm lidí, včetrně premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.