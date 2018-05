Finanční skupina J&T uzavřela smír s čínskými investory

Skupina J&T dostala od čínské CITIC Group 11,5 miliardy Kč, které jí dlužila čínská CEFC. ČTK to řekl zdroj z J&T. Skupina podle něj postupně začne uvolňovat zastavený majetek CEFC. Ráno skupina J&T oznámila, že se dohodla s čínskou státní firmou CITIC, že od ní odkoupí miliardové dluhy firmy CEFC. Obě společnosti by tak měly urovnat spory, které minulý týden vedly k odvolání manažerů CEFC z jimi ovládaných společností v Česku. Dluhy evropské CEFC vedené Jaroslavem Tvrdíkem vůči J&T se pohybují až kolem 500 milionů eur, tedy více než 12 miliard korun. CITIC nyní ovládá necelou polovinu čínské firmy, která dosud investovala v Česku do řady nemovitostí a firem, například hotelů, fotbalové Slavie, Travel Servisu nebo pivovarů Lobkowicz.