Filmaři dokončují film o Jeronýmu Pražském

V Sorbonnskou univerzitu se proměnily prostory Zdíkova paláce v Olomouci. Památka tvoří kulisy pro natáčení filmu Jeroným Pražský - Poslední útěk v režii Lubomíra Hlavsy. Hlavní roli českého filozofa a teologa, který byl upálen roku 1416 v Kostnici, ztvárnil Ondřej Vetchý. V Rajském dvoře paláce jej čekala scéna s žalobcem Jeanem Gersonem v podání Aloise Švehlíka. Filmaři v Olomouckém kraji a okolí natáčeli také na Helfštýně, Sovinci či v šumperském klášterním kostele. Poslední klapka by měla padnout v sobotu.

Film o Jeronýmovi Pražském je volným pokračováním snímku Jan Hus - Cesta bez návratu, který režisér Hlavsa natočil před dvěma lety. Natáčení snímku předcházelo studium jeho života, sám režisér přiznává, že jej osoba tohoto filozofa a teologa fascinuje. "Nebyl to kněz, byl to chlap z masa a kostí. Uměl se radovat ze života, ale nad tím vším byla jeho obrovská víra," řekl ČTK Hlavsa. Snímek zachycuje poslední úsek jeho života, kdy se Jeroným Pražský vydává v dubnu 1415 do Kostnice, aby podpořil Jana Husa. Děj filmu režisér okořenil fiktivním příběhem, kdy se v Hiršavě hlavní hrdina zamiluje do Anny Bauerové v podání Jitky Čvančarové.