Fico podpořil myšlenku pozorovatelského statusu v eurozóně

Slovenský premiér Robert Fico podpořil myšlenku vytvoření pozorovatelského statusu v eurozóně pro země, které nepoužívají společnou evropskou měnu. Řekl to před zahájením společného jednání české a slovenské vlády v Lednici na Břeclavsku. S návrhem přišel minulý týden český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), podle kterého by takový krok posílil vzájemnou důvěru mezi členy a nečleny eurozóny a zabránil tomu, aby mezi nimi vznikly příkopy.

Zatímco Slovensko společnou evropskou měnu zavedlo, Česko zatím nestanovilo termín, kdy by do eurozóny mělo vstoupit. Sobotka minulý týden řekl, že není v českém zájmu, aby v eurozóně vznikala rozhodnutí, která na Česko budou mít dopad, ale Praha je nebude mít možnost ovlivnit. Proto by podle něj měl vzniknout pozorovatelský status pro nečlenské země eurozóny, které jsou součástí EU.