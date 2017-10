Festival v Brně nabídne nejlepší filmy o ekologii

Nejlepší filmy o ekologii se v Brně uchází o ocenění na mezinárodním festivalu Ekofilm. Tvůrci z celého světa přihlásili více než 2500 filmů, dramaturgický tým vybral do soutěžní části 25 z nich. Hlavním tématem letošního 43. ročníku je ovzduší a jeho znečištění. Festival končí v sobotu, kdy se budou promítat vítězné filmy. Minulý rok porota zvolila jako nejlepší film indický dokument The Man Who Dwarfed the Mountains (Muž, jenž zastínil hory). Snímek je o nejvýznamnějším současném indickém ekologovi Čandím Prasádu Bhattovi.