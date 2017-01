Zprávy Festival íránských filmů začíná dnes v Praze, pak přesune do Brna

10-01-2017 10:07 | Martina Bílá

V Praze začíná šestý ročník Festivalu íránských filmů. V kině Lucerna ho zahájí česká premiéra filmu Salesman (Klient) režiséra Ašghara Farhadího, který získal dvě ocenění na festivalu v Cannes 2016 a nominaci na Zlatý glóbus 2017. Vedle Lucerny se pak festival do 15. ledna uskuteční v kinech Světozor, Bio Oko, Royal a v Kině Pilotů. Od 17. do 18. ledna se přesune do brněnského Kina Scala a od 19. do 21. ledna do bratislavského Kina Lumière.

Novými členy rady ČNB budou Oldřich Dědek a Marek Mora 10-01-2017 12:04 | Martina Bílá Prezident Miloš Zeman jmenuje 31. ledna novými členy bankovní rady České národní banky Oldřicha Dědka (63) a Marka Moru. V bankovní radě v únoru nahradí Pavla Řežábka a Lubomíra Lízala. Na tiskové konferenci to oznámil mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Bankovní rada ČNB určuje měnovou politiku země a rozhoduje o zásadních měnově politických opatřeních. ČNB je vedle utváření měnové politiky zodpovědná za dozor nad celým finančním trhem, včetně bank, pojišťoven a kapitálového trhu. Členové bankovní rady nesmějí zastávat funkci více než dvakrát. Bankovní rada je sedmičlenná.

Od července mají dostat všechny sestry přidáno, pomůže dotace 10-01-2017 11:54 | Martina Bílá Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) chce zdravotním sestrám sloužícím v nemocnicích u lůžek pacientů od července přidat 2000 korun. Pro nemocnice, které se nemusí řídit rozhodnutím vlády, vytvoří speciální dotační program, ve kterém budou vázány peníze pro sestry sloužící na směny. Nemocnice tak budou mít šanci získat peníze ze 400 milionů korun, které ministerstvo dá ze své rezervy. Celkem bude opatření tento rok stát miliardu korun. Ludvík to řekl na tiskové konferenci k prioritám sociální demokracie pro letošní rok.

Alšova galerie představí neznámé dílo Victora Vasarelyho 10-01-2017 11:53 | Martina Bílá Alšova jihočeská galerie představí na hlavní výstavě sezony v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou díla Victora Vasarelyho. Retrospektiva, jejíž uspořádání přijde na 1,3 milionu korun, nabídne i dosud nevystavené práce. ČTK to řekl ředitel Alšovy jihočeské galerie (AJG) Aleš Seifert. Výstava začne 24. června, prostory zaplní 33 serigrafií maďarského rodáka Vasarelyho (1906 - 1997), jednoho ze zakladatelů optického umění neboli op-artu, i jeho dalších 55 prací z francouzské Fondation Vasarely. Expozici, jež potrvá v západním sále zámecké jízdárny do 1. října, doplní ještě tři tapiserie z Vasarelyho muzea v maďarském městě Pécs.

Veterináři zakázali kvůli chřipce chovy ptactva ve volném výběhu 10-01-2017 11:52 | Martina Bílá Veterináři zakázali v Česku kvůli ptačí chřipce chov ptactva v komerčních chovech venku ve volném výběhu. V případě porušení zákazu hrozí chovatelům až dvoumilionová pokuta. Chovatelé mohou veterináře zažádat o výjimku, musí však ptáky krmit pod střechou. Vyplývá to z nařízení Státní veterinární správy (SVS). Opatření bude platit do odvolání, sdělil ČTK mluvčí SVS Petr Pejchal. Preventivní opatření veterináři zavádějí proto, že chtějí zabránit šíření ptačí chřipky na českém území. Nemoc se v ČR objevila v minulém týdnu zhruba po desetiletí. Choroba byla zatím zaznamenána na jižní Moravě a v jednom chovu ve středních Čechách.

Počasí 10-01-2017 10:09 | Martina Bílá Převážně zataženo, ojediněle slabé sněžení. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku jasno až polojasno. Teploty -5 až -1 °C.

Rozptylové podmínky v Moravskoslezském kraji jsou stále špatné 10-01-2017 10:08 | Martina Bílá V Moravskoslezském kraji trvají špatné rozptylové podmínky. Imisní limit pro polétavý prach, který je 50 mikrogramů na metr krychlový, byl v úterý ráno překročen na všech měřicích stanicích, ve Věřňovicích na Karvinsku to bylo desetinásobně. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na území Ostravska, Karvinska a Frýdecko-Místecka tak stále platí vyhlášený signál regulace, některé průmyslové podniky proto musí například omezit výrobu a dodržovat další regulační opatření.

Spotřebitelské ceny v Česku loni v průměru stouply o 0,7 procenta 10-01-2017 10:08 | Martina Bílá Spotřebitelské ceny v Česku za loňský rok v průměru vzrostly o 0,7 procenta, což je nejvíc za poslední tři roky. O rok dřív byla průměrná míra inflace 0,3 procenta. Uvedl to dnes Český statistický úřad. V prosinci spotřebitelské ceny zrychlily meziroční růst na 2,0 procenta z listopadových 1,5 procenta. Byl to podle statistiků nejvyšší meziroční růst cen od prosince 2012. Analytici očekávali růst spotřebitelských cen v prosinci mírně nižší meziročně o 1,9 procenta, čímž by se inflace přiblížila dvouprocentnímu inflačnímu cíli České národní banky. Proti listopadu se spotřebitelské ceny v posledním loňském měsíci zvýšily o 0,3 procenta.

ČSSD chce ve vládě prosadit pomoc rodinám či seniorům 10-01-2017 10:06 | Martina Bílá ČSSD chce do voleb ve vládě prosadit zvýšení přídavků na děti či otcovskou dovolenou. Soustředit se bude i na seniory, zaměstnance nebo bezpečnost. Novinářům to řekl premiér a předseda strany Bohuslav Sobotka. Kabinet by podle něj měl využít toho, že ve Sněmovně nemá jen těsnou většinu, a až do konce svého mandátu by měl fungovat naplno.