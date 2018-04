Faltýnek předpokládá, že koaliční smlouva vznikne do dvou týdnů

Místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek předpokládá, že v příštích dvou týdnech by měla vzniknout písemná koaliční smlouva mezi jeho hnutím a sociálními demokraty. Na programových bodech už se strany shodly, uvedl to v České televizi. Podobně na tom jsou podle něj i jednání s komunisty, kteří plánují tichou podporu vznikajícímu kabinetu. Poslanec KSČM Jiří Dolejš v pořadu řekl, že komunisté budou chtít od hnutí ANO i ČSSD písemné potvrzení budoucí spolupráce. Pokud se dohodu podaří uzavřít, mohlo by ji podle něj schválit květnové zasedání širšího vedení strany.

Faltýnek také připustil změny v rozdělení sněmovních funkcí v souvislosti se vznikající koaliční menšinovou vládou ANO a ČSSD podporovanou komunisty. Podotkl, že nechce specifikovat požadavky ČSSD, podle kterých by o některé posty měly přijít zástupci SPD.