Fakulta pedagogická Západočeské univerzity (ZČU) připravila společný studijní program s Technickou univerzitou Chemnitz. Studovat se bude zčásti v Plzni i v Německu. Absolventi získají diplomy na obou univerzitách, které už spolupracují šest let na vědeckých projektech ve sportovní medicíně a kinantropologii, tedy vědě o pohybu člověka. ČTK to řekl děkan Miroslav Randa. Studijní program, který se připravoval šest let, je zatím v Sasku i ČR jedinečný a je určen hlavně pro absolventy sportovních a zdravotnických bakalářských programů. Po jeho zavedení bude chtít fakulta pokračovat v internacionalizaci dalších oborů.