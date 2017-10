Export českých firem do Ruska letos meziročně stoupl od ledna do srpna o 14 procent na 54 miliard korun. Po letech propadů tak vývoz nabral růstový trend. Na celkovém českém exportu se ale Rusko podílí jen 1,9 procenta, naopak dál roste podíl EU a hlavně Německa. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu.

Do Ruska zamíří 21. listopadu podnikatelská mise, která doprovodí na státní návštěvě prezidenta Miloše Zemana.