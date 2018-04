Experti: Oddělní důchodového účtu od rozpočtu problémy nevyřeší

Oddělní důchodového účtu od státního rozpočtu, které v programovém prohlášení navrhuje vláda v demisi Andreje Babiše, nevyřeší budoucí fungování důchodového systému. Shodli se na tom v pořadu České televize bývalý předseda Odborné komise pro důchodovou reformu Martin Potůček a ekonom Jiří Šatava. Již dříve, loni v prosinci, se proti oddělení důchodového účtu od rozpočtu vyjádřily ČSSD i odbory.

Důchodový systém v Česku se loni poprvé po osmi letech dostal ze schodku. Na penze se vybralo o 0,9 miliardy korun více, než se na ně vyplatilo. Penzijní soustava byla v deficitu od roku 2009. V letech 2012 a 2013 se blížil 50 miliardám korun. V přebytku by měla penzijní soustava být i v letošním roce. Částka by měla být vyšší než loni. Dosáhnout by měla několika miliard. Babišova jednobarevná vláda ANO v demisi počítá s tím, že od příštího roku systém znovu sklouzne do deficitu. Podle programového prohlášení by v Česku mohla po reformě penzí fungovat veřejná důchodová pojišťovna, do níž by plynuly odvody, a která by z nich vyplácela důchody. Spravovala by tak důchodový účet, který by se oddělil od státního rozpočtu, a to od roku 2020.