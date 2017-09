Experti hledají alternativy k držení dětských migrantů v detenci

Do Evropy přišly v uplynulých letech tisíce dětí dotčených migrací, a to často bez doprovodu příbuzných. Část z nich skončila v detenčních zařízeních, což je praxe, kterou kritizuje komisař Rady Evropy pro lidská práva nebo Červený kříž. Omezení svobody negativně působí na psychiku dítěte a může vést k dalšímu porušování jeho práv. Nalézt možné alternativy k dětské detenci je proto cílem mezinárodní konference, která začala v Praze. Organizátoři expertního setkání upozorňují, že celosvětový počet uprchlíků loni dosáhl rekordní výše 22,5 milionu, přičemž děti tvořily téměř polovinu. Komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muižnieks řekl, že žádné dítě by nemělo být podrobeno detenci z důvodu migračního statusu jeho nebo jeho rodičů. "Ostnatý drát a hřiště prostě nejdou dohromady," podotkl. Detence vede podle něj ke strachu a depresi, a to zejména u dětí bez doprovodu. "Klíčem je mít systém opatrovnictví," míní. V českém detenčním zařízení pro rodiny s dětmi v Bělé-Jezové není podle posledních statistik Správy uprchlických zařízení žádné dítě.