Exnáměstek ministra financí žaluje vládu kvůli svému odvolání

Bývalý náměstek na ministerstvu financí Ondřej Závodský žaluje vládu kvůli svému odvolání z funkce. Uvedl to server Seznam Zprávy. Důvodem výpovědi bylo podle Závodského to, že nařídil prověřování holdingu Agrofert a služebního bytu nynější ministryně Aleny Schillerové (za ANO). Ministerstvo to nechtělo komentovat. Na postu náměstka byl Závodský zhruba od začátku roku 2014 do konce loňského roku, na funkci ho navrhli lidovci. Důvodem odvolání z funkce bylo podle Závodského například to, že jako náměstek zahájil prověrku hospodaření Agrofertu na státních pozemcích. Dalším důvodem bylo podle něj to, že nechal prověřit, zda tehdejší náměstkyně ministra financí a nyní ministryně Schillerová platila adekvátní nájemné za pronájem státního bytu v centru Prahy. Podobné žaloby podali podle Info.cz i bývalí náměstci z ministerstev zemědělství a práce Jiří Jirsa a Petr Hejduk.