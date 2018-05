Exhokejista a neúspěšný podnikatel Čechmánek dle soudu nepodváděl

Krajský soud ve Zlíně zprostil bývalého hokejového reprezentanta a neúspěšného podnikatele Romana Čechmánka obžaloby z podvodu. Souvisela právě s jeho neúspěšným podnikáním, při němž se Čechmánek zadlužil. Podle státního zástupce si půjčoval peníze a objednával práce, i když věděl, že závazky nebude schopen splatit. Škoda činila podle spisu asi 15 milionů korun. Čechmánek podvodný úmysl odmítal. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce se na místě odvolal. Podle výroku soudu se nepodařilo prokázat v Čechmánkově jednání úmysl někoho poškodit. "Obžalovaný, jak zde bylo prokázáno, činil určité kroky ke zpeněžení svého majetku. Viz prodej apartmánu v Čeladné, zapojení aktivit investorů do pivovaru, které měly přinést peníze v hodnotě přes 20 milionů Kč," řekl předseda senátu Radomír Koudela.

Čechmánek už před časem uvedl, že kdyby se v konkurzu prodával majetek za tržní ceny, věřitelé by všechny pohledávky dostali. Byl však údajně vydán napospas konkurznímu správci. Jak dnes u soudu uvedl znalec z oboru ekonomiky Petr Janíček, při zpeněžení veškerých Čechmánkových aktiv by došlo pravděpodobně k uhrazení všech závazků. Čechmánek provozoval ve Zlíně minipivovar s restaurací, po zhruba roce fungování jej však musel zavřít. Opravoval také bytový dům v Holešově, koupil si bývalý domov důchodců v Prostějově. Investoval i do developerského projektu v Chorvatsku, vlastnil byty ve Zlíně a v Čeladné.