Evropský družicový systém Galileo se zapojí do záchranné sítě

Mezinárodní družicový systém Cospas-Sarsat, který slouží k pátrání a záchraně lidí v případě nouze, zachrání denně v průměru šest lidí. Dokáže lokalizovat nouzové signály z letadel a lodí. Postupně se rozšiřuje i na satelity obíhající Zemi ve střední výšce, mezi něž patří také evropský systém Galileo. Do roku 2020 by mělo být toto propojení se satelity ve střední výšce plně funkční, uvedli při setkání v Praze zástupci Cospas-Sarsat a evropské agentury GSA, pod niž spadá Galileo. Zapojení satelitů do záchranného programu na střední oběžné dráze se plánuje od roku 2004, v roce 2016 byla dokončena první fáze tohoto kroku. Plně funkční má být do roku 2020.