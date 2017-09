Evropa vede díky Federerovi s Nadalem v Laver Cupu 9:3

Evropské tenisty dělí čtyři body a dvě výhry od triumfu v premiérovém ročníku Laver Cupu. V pražské O2 areně zářili hvězdní Roger Federer a Rafael Nadal. Oba nejdříve vyhráli své dvouhry a na závěr dne oslavili vítězství i v první společné čtyřhře. Body ztratil Tomáš Berdych. Evropský tým tak vede nad výběrem světa po dvou dnech 9:3 a v neděli, kdy se bude hrát v každém duelu o tři body, potřebuje k celkovému triumfu vyhrát dva zápasy.

Federer si na černém dvorci pohrál s Querreym a porazil ho 6:4, 6:2. Nadal pak měl více práce se Sockem, než ho zdolal po boji 6:3, 3:6 a 11:9 v super tie-breaku. "V šatně je skvělá atmosféra, týmový duch je náramný, baví nás to a daří se nám," řekl desetinásobný král French Open. Večerní blok zahájil Berdych a s Australanem Nickem Kyrgiosem nedotáhl k výhře dobře rozehraný zápas. Všechno šlo dobře až do stavu 4:2 v tie-breaku druhé sady. "To byla jediná chyba, kterou bych si vyčetl. A bohužel rozhodla celý zápas," litoval Berdych zkaženého lehkého forhendu, který ze středu dvorce poslal pouze do sítě.