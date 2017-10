Europoslanec Jiří Pospíšil se stal řádným členem TOP 09 v Praze 6

Europoslanec a bývalý ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil se stal řádným členem TOP 09. ČTK to potvrdil předseda pražské TOP 09 Martin Dlouhý. Pospíšil kandidoval za TOP 09 do europarlamentu jako nestraník, předtím byl místopředsedou ODS. Po víkendových parlamentních volbách se o Pospíšilovi v médiích mluví jako o možném nástupci Miroslava Kalouska v čele strany. Zda se ale dostane do některé z čelních stranických funkcí, zatím není jasné. TOP 09 ve víkendových volbách získala 5,31 procenta hlasů, ve Sněmovně tak má sedm mandátů. Ve volbách před čtyřmi lety strana kandidující tehdy s podporou Starostů obdržela téměř 12 procent a poslanců měla 26.