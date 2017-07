Eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos vyzval Českou republiku, Polsko a Maďarsko, které odmítají přijímat uprchlíky na základě stanovených kvót, ke spolupráci s Evropskou unií. Svými skutky prý mají ukázat, že věří v principy Evropské unie. V úterý Evropská komise zahájila druhou fázi řízení proti zmíněné trojicí zemí. Pokud do měsíce neukážou vůli plnit své povinnosti v souvislosti s programem přijímání žadatelů o azyl podle kvót z Řecka a Itálie, mohl by spor skončit u soudu EU. Pokud by Soudní dvůr EU dal za pravdu komisi, hrozily by zemím vysoké pokuty. Evropská komise dnes zároveň uvolnila dalších 209 milionů eur (téměř 5,5 miliardy korun) pomoci Řecku, které má peníze použít na poskytování ubytování uprchlíkům v nájemních domech a hrazení základních potřeb.