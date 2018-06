EU bude moci zřídit centra k určení, kdo má nárok na azyl

Premiéři a prezidenti zemí Evropské unie schválili v noci na dnešek změny v přístupu EU k migraci. Kromě záměru zřídit pro migranty střediska na severoafrickém pobřeží se do závěrů dostal po italské hrozbě vetem také plán na podobná centra na území těch členských států, které se na takovém projektu dobrovolně chtějí podílet a dobrovolně by od Itálie migranty převzaly. Český premiér Andrej Babiš označil dohodu za obrovský úspěch. V centrech by se následně mělo rychle rozhodnout, zda konkrétní osoby mají nárok na azyl, nebo by se jako ekonomičtí migranti měli vrátit do svých zemí. Některé africké státy ale už odmítly, že by měly o podobná centra na svém území zájem. Podle Babiše je důležité i to, že všichni opustili téma přerozdělování migrantů podle kvót. Noční dohoda totiž předpokládá, že budoucí reforma unijního azylového systému je podmíněna souhlasem všech zemí bloku.