24-01-2017 08:34 | Martina Bílá

Sedm účastníků třetího odboje a odporu proti komunismu se dnes dočká ocenění. Etická komise pro protikomunistický odboj jim v sídle vlády předá pamětní dekrety a odznaky. Převzít si je bude moci pět osobností, zbylé dvě je dostanou posmrtně. Ocenění získá Bohuslav Hubálek za to, že se v roce 1952 po návratu z tehdejšího Západního Berlína zapojil do aktivit agenta zahraniční zpravodajské služby a převáděčství. Byl zatčen a odsouzen k pěti letům vězení. Získá také postavení válečného veterána. Posmrtně osvědčení odbojáře dostanou Karel Pokorný, jenž za pomoc agentovi britské zpravodajské služby zaplatil šestiletým vězením, a František Matějka, který byl za pomoc a podporu protikomunistickému odbojáři Janu Karlíkovi odsouzen v roce 1950 k osmi letům vězení. Mezi oceněné patří také Jindřich Hanzlíček za veřejné politické a společenské protikomunistické postoje a aktivní vystupování proti peněžní reformě v roce 1953, František Bím za činnost ve Sdružení bývalých politických vězňů ve Švýcarsku, Ivo Fiedler za aktivní působení v protikomunistické odbojové skupině a Karel Žižka za zapojení do skupiny novojičínských studentů, kteří podnikli odbojové akce v letech 1968 až 1970.