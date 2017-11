eRecept: Žádosti podané do 24. listopadu stihne ústav vyřídit

U žádostí lékařů a lékárníků o připojení k centrálnímu úložišti eReceptů, které budou podané do 24. listopadu, garantuje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) vyřízení včas. Pozdější nemusí stihnout do konce roku, řekl ředitel SÚKL Zdeněk Blahuta. Povinnost evidovat elektronicky každý vydaný recept pro lékaře platí od 1. ledna 2018. Pokud lékaři nebudou vydávat recepty elektronicky, hrozí jim pokuta až dva miliony korun. "Není ve veřejném zájmu nasazovat zpočátku vysoké sankce. Pokud to bude z neznalosti, technických problémů, záběhem systému, je možná maximální tolerance a vstřícnost," řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). Připojena je už většina lékáren.

Elektronické recepty zavedl v Česku zákon v roce 2007, dosud byly dobrovolné. Povinnost měla být původně zavedena v roce 2015, ale byla už jednou odložena. "Od listopadu 2014 lékaři věděli, že povinnost budou mít od 1. ledna 2018," řekl náměstek ministra Radek Policar s tím, že přesto to nechali na poslední chvíli. Vytvoření systému a jeho čtyřletá podpora a rozvoj vyšel SÚKL na 14 milionů korun, provoz stojí 100.000 korun měsíčně. Část lékařů a lékárníků jeho povinné používání odmítá. Tvrdí, že jde o zbytečnou byrokracii navíc, která nepřináší žádné výhody. Podle České lékárnické komory může vydání eReceptu z mobilu či tabletu prodloužit vydání léku až třikrát. Lékaři kritizují také to, že zatím nefunguje takzvaný lékový záznam, kde by byly uvedeny všechny léky, které pacient užívá a umožnil by kontrolovat duplicity a vzájemná nežádoucí působení léků.