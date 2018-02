Erbanová našla v Nizozemsku nový domov, odchodu z Čech nelituje

Rychlobruslařku Karolínu Erbanovou čekají třetí olympijské hry, poprvé však na vrcholnou akci neodlétala z Čech. Po hrách v Soči opustila tréninkovou skupinu Martiny Sáblíkové a přestěhovala se do Nizozemska, kde se již čtvrtým rokem připravuje a žije. Do Pchjongčchangu proto minulý týden vyrazila z Amsterodamu. Nečekané rozhodnutí přesunout se do Nizozemska s odstupem času považuje za nejlepší krok, jinak by se prý rychlobruslení v současnosti možná už ani nevěnovala. Od dlouholeté kamarádky Sáblíkové a trenéra Petra Nováka po Soči odešla hlavně proto, že se chtěla soustředit na kratší tratě a cítila, že společná příprava s královnou dlouhých distancí není ideální. Kvůli tomu však přišla o manažerskou podporu a musela si vše řídit sama. V minulosti měla rodačka z Vrchlabí lepší výsledky na kilometru, momentálně se jí ale více daří na pětistovce, na které letos získala bronz na mistrovství Evropy a v průběžném pořadí Světového poháru je třetí.