Ennio Morricone se v O2 areně loučil s pražským publikem

Slavný italský filmový hudební skladatel Ennio Morricone popáté za doprovodu Českého národního symfonického orchestru (ČNSO) vystoupil v pražské O2 areně. Koncert v rámci světového turné Ennio Morricone - Last ever show s podtitulem Goodbye Prague pořadatelé označili za jeho loučení s pražským publikem. Stejně jako čtyři předchozí Morriconeho pražské koncerty byl i tento vyprodán. Morricone oznámil, že příští rok, kdy oslaví 90. narozeniny, již ve velkých halách vystupovat nebude. "Je to prostě výborný orchestr," vysvětlil držitel čestného Oscara Morricone, proč si vybral ke spolupráci na koncertech i nahrávání české muzikanty. "Hrají bravurně, jak sólisté, tak celý orchestr. Imponuje mi celková úroveň hudebníků, tím myslím nejen jejich vzdělání, ale i přístup a vychování. Jsou slušní, zdvořilí a vstřícní," prohlásil skladatel. Včetně přídavků zazněly tři desítky známých filmových melodií. V první polovině koncertu se posluchači dočkali mimo jiné melodie Man With a Harmonica z westernu Tenkrát na západě nebo muziky z dalšího klasického filmu režiséra Sergia Leoneho Hodný zlý a ošklivý, ve které se představila sopranistka Rigacciová. Hlavní roli v tomto snímku ztvárnil Clint Eastwood, který Morriconemu v roce 2007 Oscara za celoživotní dílo předal. Morricone během své kariéry zkomponoval hudbu k více než 500 filmům.