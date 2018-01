Elektronických receptů bylo dnes vystaveno přes 100.000

Elektronických receptů na léky bylo dnes vystaveno přes 100.000, polovinu z toho už lékárny vydaly. Problémů je podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) minimum. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) nefunguje zatím odeslání receptu pomocí SMS. Lékaři od 1. ledna musí všechny vystavené recepty evidovat v centrálním úložišti eReceptů. Úřady je ale první rok nebudou pokutovat, pokud vystaví recept klasický. "Jsem přesvědčen, že eRecept jako takový je správná cesta," dodal Vojtěch. Například podle něj eliminuje falešné recepty, kterých je podle odhadů až 450.000 ročně. Lékaři mohou recept vypsat pacientovi i na dálku bez nutnosti navštívit ordinaci. Posílání receptu e-mailem podle Vojtěcha funguje. "Posílání SMS bude spuštěno během několika dní. Ještě komunikujeme s operátorem," dodal ministr.

Od 1. ledna příštího roku by měl podle Vojtěcha začít fungovat i tzv. lékový záznam, tedy seznam všech léků, které pacientovi předepsali všichni jeho lékaři. Zatím ho vidí jen pacient, lékař vidí jen své předepsané léky. Nutná bude změna zákona. "Diskutujeme to s Úřadem na ochranu osobních údajů. Pravděpodobně bude podmíněné souhlasem pacienta, zda lékaři jeho lékový záznam uvidí," doplnil ministr na dotaz ČTK. Díky záznamu by mohl systém také kontrolovat nežádoucí interakce léků, odhaduje se, že v jejich důsledku zemře ročně několik set lidí.