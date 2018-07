Elektrárna Dukovany odstavila 4. blok kvůli kontrole čerpadla

Jaderná elektrárna Dukovany neplánovaně odstavila čtvrtý blok kvůli kontrole jednoho z šesti hlavních cirkulačních čerpadel. Elektřinu přestal blok vyrábět ve středu krátce před 09:00, sdělil ČTK mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Práce by měly být hotové do deseti dnů. V elektrárně zároveň končí plánovaná odstávka prvního bloku, která začala 12. května. Dodávky elektřiny do sítě z tohoto bloku by měly být obnoveny v následujících hodinách.

Ve čtvrtém bloku budou energetici kontrolovat jedno z cirkulačních čerpadel, která zajišťují oběh vody v primárním okruhu. Podle sdělení elektrárny tak chtějí vyloučit riziko jeho případného výpadku. Dukovanská elektrárna s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku.