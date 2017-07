Evropská komise posunula do další fáze řízení proti Česku, Maďarsku a Polsku kvůli tomu, že tyto země nedodržují své právní povinnosti v souvislosti s programem přerozdělování žadatelů o azyl podle stanovených kvót. Uvedl to eurokomisař pro vnitro Dimitris Avramopulos. Komise do Prahy, Varšavy a Budapešti zaslala takzvaná "odůvodněná stanoviska" a dala zemím měsíc na reakci. Řízení následně může skončit žalobou u unijního soudu. Ten by mohl rozhodnout o jednorázové pokutě či opakovaném penále.