EK oznámila pružnější pravidla pro určování sazeb DPH

Nová a pružnější pravidla pro stanovování sazeb daně z přidané hodnoty (DPH) navrhla Evropská komise členským zemím EU. Znamenat to má možnost více různých sazeb pro různé kategorie zboží a služeb a také nový seznam těch, které mohou být zařazeny do snížených sazeb. Komise chce také zjednodušit pravidla tak, aby malým a středním firmám snížila náklady s DPH spojené. Unijní státy budou muset zajistit, aby vyvážený průměr sazeb činil alespoň 12 procent. V unii dosud pro DPH platí pravidla přijatá už v roce 1993, která členským zemím dovolují využívat dvě snížené sazby daně ve výši nejméně pět procent, a to jen na několik odvětví a produktů. Za určitých podmínek mohou některé státy ještě uplatňovat supersníženou či nulovou sazbu. V 90. letech minulého století systém vznikal jen jako dočasný.