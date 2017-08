Egypťan, který před třemi týdny v Hurgadě zavraždil tři turistky, včetně Češky, bude vyšetřen na psychiatrii. Příslušný převoz útočníka sympatizujícího s Islámským státem (IS) nařídil žalobce. S odvoláním na egyptskou agenturu MENA o tom informovala agentura Reuters. Abdar Rahmán Šaabán abú Kúra, jak útočníka identifikují egyptské bezpečnostní zdroje, má zůstat na lékařském pozorování 45 dní. Úřady neupřesnily, co by se stalo, kdyby byl shledán psychicky nemocným.