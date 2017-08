Egypt se brání odškodnění rodiny Češky, která zemřela po útoku na pláži v Hurgadě. Obává se vzniku precedentu pro podobné případy. Hledá ale jinou formu gesta, řekl novinářům ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD). Česká turistka zemřela na následky útoku na konci července. Česká diplomacie v souvislosti s útokem požádala Egypt o vyšetření útoku, pitevní zprávu a také odškodnění pro pozůstalé. Zaorálek řekl, že Egypťané dosud případ neuzavřeli. "Ani nejsou schopni odpovědět na otázku, co byl ten jasný motiv a co bylo pozadí toho, co se stalo," poznamenal s tím, že český požadavek na objasnění okolností je "naléhavý".