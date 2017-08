Egypt oddaluje závěr vyšetřování útoku v Hurgadě

Egyptská strana oddaluje závěr vyšetřování červencového útoku na turisty v Hurgadě, po kterém zemřela Češka. V rozhovoru pro ČTK to řekla velvyslankyně České republiky v Egyptě Veronika Kuchyňová - Šmigolová. Podle ní Egypťané tuší, že šlo o teroristický čin islamisty, to by však mohlo způsobit úbytek turistů. Egypťan, který letos 14. července na pláži v Hurgadě zabil dvě německé turistky a pobodal několik dalších včetně 36leté Češky, byl zadržen okamžitě po útoku. Vyšetřování pokračuje, na jeho výsledcích a objasnění motivu útočníka mají zájem rovněž Němci. Česká a egyptská diplomacie pokračují v jednáních o tom, jak odškodnit pozůstalé po zavražděné ženě.