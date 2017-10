E15: Místopředseda EP Telička ukončil spolupráci s hnutím ANO

Místopředseda Evropského parlamentu (EP) Pavel Telička ukončil spolupráci s hnutím ANO, za které byl do EP zvolen. Napsal to server E15.cz s odvoláním na předsedu ANO Andreje Babiše. Telička měl už dříve neshody s Babišem, vzdal se pozice experta ANO na zahraniční politiku a nepodílel se ani na kampani před nadcházejícími volbami do Sněmovny. Babiš serveru řekl, že se s Teličkou názorově nepotkali. Europoslanec poté uvedl, že se s Babišem původně dohodl na zveřejnění informace až po volbách, a že ho proto vyjádření předsedy ANO překvapilo. Po hlasování o obsazení Sněmovny je prý připraven vyjádřit se podrobněji.