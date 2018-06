E15: Miliardář Beran založil s vědkyní Sykovou výzkumnou firmu

Miliardář David Beran spolu s vědkyní a senátorkou za ČSSD Evou Sykovou založil společnost Scimed Biotechnologies. Její výzkum a vývoj budou zaměřeny na kmenové buňky, biomateriály, tkáňové náhrady, nanotechnologie a na moderní fyzikální a zobrazovací techniky. Letos plánuje Beran do společnosti investovat několik desítek milionů korun. Píše to deník E15. Vědkyně a politička odmítá, že by se v Beranově firmě dostávala do střetu zájmů. "Ve firmě ani nemám podíl," dodala. Ve Scimed Biotechnologies má být vedoucí výzkumu a vývoje. Start firmy se překrývá s obdobím, kdy letos na podzim Sykové končí senátorský mandát. Beranův mluvčí Mirek Deneš listu řekl, že firma touto investicí nesleduje okamžitý zisk. Chce prostředky investovat do pokroku ve zdravotnictví.

V biotechnologiích už podniká například miliardář Karel Komárek, kterému patří společnost Medicem zabývající se produkcí vnitroočních čoček. Společnost Sotio patřící do skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera se věnuje výzkumu a vývoji v onkologii a v autoimunitních onemocněních.