Soud poslal do vazby dva mladíky, kteří jsou obviněni z úmyslného zapálení vzácného kostela v Třinci-Gutech. Novinářům to řekl státní zástupce Pavel Šára, podle nějž obvinění plánovali další trestnou činnost týkající se sakrálních památek. Ze zločinu jsou obviněni tři lidé, jednoho z nich policie vyšetřuje na svobodě. Okresní soud ve Frýdku-Místku rozhodl o vazbě pro jednoho mladistvého a jednoho osmnáctiletého muže. Dosud nebyli trestáni a není známo, že by už něco spáchali před zapálením kostela. "Předtím ne, ale plánovali něco potom," řekl Šára. Jeden z pachatelů podle něj měl vytipovánu ještě minimálně jednu sakrální památku. Motiv činu zatím není jasný.

Dřevěný kostel Božího těla v Gutech shořel v noci na středu. Pocházel z 16. století, mnoho jeho vybavení bylo původní a byly v něm i obrazy z první poloviny 16. století. V letech 2012 až 2014 byl za 4,3 milionu korun zrekonstruován. Hmotné škody půjdou podle předběžných odhadů do desítek milionů korun, historická ztráta je ale nevyčíslitelná.