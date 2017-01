23-01-2017 09:45 | Zdeňka Kuchyňová

Zpravodajský souhrn, který nabízíme každý večer od cca. 20 hodin, najdete zde.

První Čech, který získal Oscara, Ivan Jandl, se narodil 24. ledna 1937. V roce 1949 byl oceněn soškou za dětský herecký výkon ve filmu Poznamenaní. Umělecká kariéra nadějného herce však v dalších letech rychle pohasla, na čemž se podílel i tehdejší komunistický režim. Chodil do rozhlasového Dismanova souboru. Počátkem roku 1947 tam přišli filmaři, kteří hledali dětského představitele do hlavní role v chystaném švýcarsko-americkém filmu Poznamenaní (The Search). Drobný blonďáček Jandl zaujal jejich pozornost a nakonec roli ve filmu, který se zabýval poválečnými osudy malých dětí zavlečených za druhé světové války na území nacistického Německa, získal. Dojímavý příběh sklidil velký ohlas a Ivan Jandl se na čas stal mezinárodní dětskou hvězdou. Koncem roku 1948 získal Zlatý glóbus a další rok i Oscara. Slávu si ale příliš neužil - na slavnostní ceremoniál nesměl a množství nabídek na další role mu tehdejší režim nedovolil přijmout. Český film mu přitom příliš hereckých příležitostí nedal. Po maturitě se navíc nedostal na divadelní fakultu a také jeho rodiče se k herectví stavěli spíše negativně. V dalším životě vystřídal řadu profesí - pracoval v Klubu čtenářů, byl výtvarným redaktorem, průvodčím na autobusové lince, sboristou kladenského divadla, hlasatelem Českého rozhlasu či telefonním technikem. Kromě toho hrál ochotnické divadlo. Zemřel sám a opuštěn ve svém libeňském bytě 21. listopadu 1987 při diabetickém záchvatu. Jeho jméno nese planetka.

Tenistka Karolína Plíšková postoupila poprvé do čtvrtfinále Australian Open. Turnajová pětka v Melbourne porazila bez větších problémů domácí Darju Gavrilovovou 6:3 a 6:3. Ve středečním čtvrtfinále se Plíšková utká s Chorvatkou Mirjanou Lučičovou-Baroniovou. Čtyřiatřicetiletá tenistka, která je v žebříčku na 79. místě, do letoška vyhrála v Melbourne ve dvouhře jen jeden zápas, a to při své premiéře na turnaji před 19 lety. Plíšková je poslední českou zástupkyní v singlové soutěži. Barbora Strýcová podlehla v osmifinále světové dvojce Američance Sereně Williamsové 5:7 a 4:6.



Eva Samková s Vendulou Hopjákovou obsadily v konkurenci osmi dvojic šesté místo v týmovém závodu Světového poháru ve snowboardcrossu. Češky v americkém Solitude nejprve dojely čtvrté v semifinále a nepostoupily do boje o medaile, v malém finále pak finišmanka Samková, jež v sobotu ovládla individuální závod, projela cílem jako druhá. Pro české snowboardistky to byla premiéra v týmové soutěži a trenér Marek Jelínek byl s výsledkem spokojený.



Polský skokan na lyžích Kamil Stoch si v Zakopaném připsal čtvrté vítězství ve Světovém poháru za sebou a zvýšil průběžné vedení v seriálu. Nejlepší z Čechů Roman Koudelka obsadil patnáctou příčku, tři místa za ním skončil Viktor Polášek, který si vylepšil osobní maximum. Bodoval i pětadvacátý Jakub Janda.