Dům zahraniční spolupráce připravil oslavu k výročí Erasmu

V centru Prahy si lidé připomenou výročí 30 let programu Erasmus podporujícího mimo jiné mobilitu studentů a učitelů v Evropské unii. Součástí oslav, které organizuje Dům zahraniční spolupráce (DZS), bude výstava fotografií, vyprávění absolventů programu a hudební představení v galerii ROXY a klubu NoD. O svých zážitcích z Erasmu by tu měl povídat například David Semerád, který nyní žije v kalifornském Silicon Valley, kde spoluzaložil firmu na vývoj mobilních aplikací. Erasmus začal fungovat v západní Evropě v roce 1987 jako výměnný program pro studenty vysokých škol, Česko se do něj zapojilo v roce 1998. Program umožnil studovat a získávat první pracovní zkušenosti v zahraničí již více než devíti milionům Evropanů, z toho více než 280.000 Čechů, uvedla nedávno europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL), která se Erasmem zabývá v Evropském parlamentu ve výboru pro kulturu a vzdělávání.

Programu se účastní 33 zemí, včetně zemí mimo EU - Turecka, Makedonie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Rozpočet pro období 2014 - 2020 je 14,7 miliard eur. Čeští účastníci Erasmu jezdí od začátku nejraději do Německa. Dalšími populárními cíly Čechů jsou Francie, Španělsko, Velká Británie, Portugalsko nebo Rakousko. Naopak do ČR jezdí nejčastěji lidé ze Španělska, Francie, Turecka, Německa a Polska.