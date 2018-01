Duka: Zdanění náhrad církvím není z právního hlediska možné

Zdanění finančních náhrad církvím za nevydaný majetek v restitucích není z právního hlediska možné. Novinářům to řekl kardinál Dominik Duka. Poukázal na smlouvy mezi státem a církvemi související s restitučním zákonem. Návrh na zdanění finančních náhrad podali poslanci KSČM. V úterý jej podpořila vláda Andreje Babiše (ANO). Duka podotkl, že se zapomíná na to, že tím, jak se církve finančně osamostatňují, budou platit daně z výnosů ze svého majetku. V případě, že by byla předloha přijata, by podle Duky nastal takový chaos, že na Ústavní soud by se musel někdo obrátit dřív, než by tak učinily církve.