Důchody se zvyšují o 4 procenta, důchodový věk se zastaví na 65 letech

Starobní důchody v Česku se zvyšují o čtyři procenta. V průměru se tak zvednou o 475 korun. Rostou také invalidní a pozůstalostní penze i příplatky k penzi pro odbojáře a pozůstalé po nich. Podle novely o důchodovém pojištění se důchodový věk v budoucnu zastaví na 65 letech a dál neporoste. Každý rok se nyní věková hranice pro nástup do penze odsouvá o dva měsíce u mužů a o čtyři měsíce u žen. Na 65 let by se měla dostat v roce 2030. Na konci září vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení starobní, invalidní a pozůstalostní penzi 2,88 milionu lidí. Starobní důchod pobíralo bezmála 2,4 milionu seniorů a seniorek. Průměrně dosahoval 11.828 korun.