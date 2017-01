Zprávy Důchod trvá v průměru 24 let, od r. 2000 se protáhl o čtyři roky

11-01-2017 16:51 | Zdeňka Kuchyňová

Doba, kterou lidé tráví v důchodu, se v Česku postupně prodlužuje. Za posledních patnáct let se protáhla v průměru o čtyři roky. Dosáhla tak zhruba 24 let. Ženy stráví v penzi průměrně 27,5 roku, muži 19 let. Vyplývá to z údajů důchodové statistické ročenky, kterou zveřejnila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Podle dat Českého statistického úřadu se život prodlužuje. Od počátku tisíciletí se u Čechů doba dožití posunula o víc než čtyři roky, u Češek téměř o tři roky. Věk nástupu do penze se nyní v Česku postupně zvyšuje. Počet starobních důchodců díky tomu neroste tak strmě, přispívá to k udržitelnosti důchodového systému. V roce 1970 byli lidé v důchodu průměrně 11 let. Doba dožití mužů byla podle statistiků 66 let a žen 73 let. Podle výsledků studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Univerzity Karlovy Češi a Češky do důchodu odcházejí hlavně proto, že dosáhli důchodového věku. Podle autorů studie představuje brzký odchod do důchodu pro společnost zbytečnou ztrátu - lidé mají ještě dost sil, mnoho zkušeností i ekonomický potenciál. Zatímco počet pracujících osob nad 60 let v západních zemích klesá postupně, v Česku se propadá náhle s oficiálních důchodovým věkem.

Jan Svěrák dotočil film Po strništi bos, čekal na sníh 11-01-2017 16:23 | Zdeňka Kuchyňová V zasněženém jihočeském lese dotočil režisér Jan Svěrák film Po strništi bos. Poslední scény vznikly u vesnice Markéta poblíž Slavonic na Jindřichohradecku. "V říjnu jsme dotočili a čekali, až ve Slavonicích napadne sníh, protože film se odehrává během dvou let a zima hezky ukazuje, jak plyne čas. Varovali nás, že zde už tři roky nebyl sníh, tak jsme se modlili a vyšlo nám to," řekl ČTK Jan Svěrák. Film se odehrává za protektorátu, kdy rodina musela odjet z města na venkov a sedmiletý Eda odhalil rodinné tajemství. Je inspirován osudy režisérových předků, zejména jeho otce Zdeňka Svěráka. Nový film volně předchází Obecné škole.

Stát loni přislíbil investiční pobídky za 12 mld, nejvíc Nexenu 11-01-2017 16:20 | Zdeňka Kuchyňová Příslib investiční pobídky od státu získalo loni 72 projektů investorů, celková výše pobídek dosáhla 12,5 miliardy Kč. Korejská firma Nexen Tire může získat na výstavbu továrny na Žatecku veřejnou podporu až 3,6 miliardy korun. Vyplývá to z aktuálních údajů agentury CzechInvest. Podpořené firmy slíbily vytvořit téměř 10.000 nových pracovních míst. Více než dvaadvacetimiliardová investice Nexenu je jednou z největších v historii Česka. Korejský výrobce pneumatik postaví továrnu v průmyslové zóně Triangle na Žatecku. V roce 2020 počítá firma s tisícovkou zaměstnanců a během šesti let od zahájení výroby má zaměstnávat až 1500 lidí.

Zeman podle politiků svým výrokem poškodil spolupráci rozvědek 11-01-2017 14:38 | Zdeňka Kuchyňová Prezident Miloš Zeman diskreditoval Česko u cizích rozvědek, když zveřejnil informaci, že v zemi se pohybuje člověk, který je podezřelý ze spolupráce s teroristickými islámskými organizacemi. ČTK to řekl poslanec Ivan Gabal (KDU-ČSL). Ministr vnitra Milan Chovanec, který v úterý se Zemanem jednal, novinářům řekl, že Zemanův výrok nechce potvrzovat ani vyvracet. Neexistuje podle něj však žádné vyšší riziko teroristického útoku v ČR. Podle poslance Daniela Korteho (TOP 09) zřejmě není Zeman schopen zvážit dopad svých slov a činů. Podezřelého pouze upozornil na to, že se po něm jde, řekl Korte ČTK.

Soud potvrdil trenéru Růžičkovi trest 400.000 korun za zpronevěru 11-01-2017 14:35 | Zdeňka Kuchyňová Peněžitý trest 400.000 korun pro hokejového trenéra Vladimíra Růžičku za zpronevěru platí. Pravomocně ho potvrdil pražský městský soud, který zamítl Růžičkovo odvolání. Současný kouč extraligového Chomutova si v době, kdy působil ve Slavii, ponechal půl milionu korun určených pro klub. Podle rozsudku převzal Růžička na jaře 2012 a poté v květnu 2013 sponzorský dar od podnikatele Miroslava Palaščáka, a to pokaždé 250.000 korun. Peníze klubu nepředal. Na Palaščákovu výslovnou žádost je vrátil až v listopadu 2014, a to ze soukromého účtu své manželky. Růžička, jemuž hrozilo až pět let za mřížemi a který kvůli kauze opustil funkci reprezentačního kouče, vinu odmítal. Už dříve připustil, že peníze od Palaščáka přijal. Do účetnictví klubu se ale podle něj částka nedostala proto, že k ní měl podnikatel ještě dodat potřebné dokumenty, což neučinil.

Babiš odsoudil schválení zákona o střetu zájmů 11-01-2017 12:40 | Zdeňka Kuchyňová Vicepremiér Andrej Babiš (ANO) odsoudil schválení zákona o střetu zájmů, který mimo jiné omezuje jeho podnikání. Prohlásil, že zákon vytvořili předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek a premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Počítá také s tím, že poslanecký klub hnutí ANO podá na zákon ústavní stížnost. Babiš označil za lživá tvrzení, která zazněla při debatě v Poslanecké sněmovně, že z ministerského křesla pomáhá svým firmám. Podle Babiše je nepochopitelné, že více než tři roky koaličním partnerům jeho vlastnictví Agrofertu nevadilo, devět měsíců před volbami na něj kvůli tomu útočí. Babiš prohlásil, že ho Sobotka schválením zákona podrazil stejně, jako v roce 2003 při prezidentské volbě podrazil nynějšího prezidenta Miloše Zemana. Tehdy v tajné volbě nedala část poslanců ČSSD hlasy svému bývalému předsedovi, i když byl stranickým kandidátem.



Premiér Sobotka v reakci na schválení zákona uvedl, že vicepremiér Babiš má přestat zatěžovat koalici svými problémy se střetem zájmů a soustředit se na plnění programu vlády a fungování ministerstva financí, které řídí.

Súdánský soud vyslechl obhajobu vězněného Čecha Petra Jaška 11-01-2017 12:29 | Zdeňka Kuchyňová Soud v súdánské metropoli Chartúmu tento týden vyslechl obhajobu českého občana Petra Jaška, který v této africké zemi čelí obvinění z protistátní činnosti a dalších zločinů. Přizvaní svědci uvedli, že Jašek pouze předal šek na léčbu zraněného studenta Alího Umara a nesnažil se financovat rebelská hnutí, jak tvrdí obžaloba. Konečný verdikt by měl padnout 23. ledna. ČTK o tom informovala mluvčí europoslance Tomáše Zdechovského, který se v případu angažuje. Jašek byl v Súdánu zadržen v roce 2015, podle české diplomacie byl na misionářské výpravě a jeho cílem bylo pomáhat místním křesťanům. Súdánské úřady proti Jaškovi a třem Afričanům vznesly obvinění ze sedmi přečinů, mezi nimiž je také činnost proti státu. Za Jaška se v říjnu postavil společnou rezolucí Evropský parlament.

Listopadové tržby podle ekonomů ukazují na zrychlení růstu HDP 11-01-2017 12:21 | Zdeňka Kuchyňová Údaje o maloobchodních tržbách za loňský listopad ukazují, že ekonomický růst v Česku na konci roku zrychlil a jeho tahounem je soukromá spotřeba. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Český statistický úřad dnes uvedl, že tržby v maloobchodě bez aut loni v listopadu zrychlily meziroční růst na 7,9 procenta z říjnových dvou procent. Nejvíce rostl internetový prodej. Růst tržeb podle ekonomů také přispívá k růstu inflace. "Listopadová čísla jsou tak potvrzením skutečnosti, že spotřeba domácností byla loni klíčovým tahounem růstu celé ekonomiky," uvedl i hlavní ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda.

Sněmovna potvrdila "lex Babiš", přehlasovala Zemanovo veto 11-01-2017 12:16 | Zdeňka Kuchyňová Sněmovna potvrdila takzvaný lex Babiš, podle kterého by firmy ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše přišly o možnost ucházet se o nenárokové dotace, o veřejné zakázky a o investiční pobídky. Dolní komora po poměrně vypjaté diskusi přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana. Na Babišovu skupinu Agrofert však novela o střetu zájmů nakonec zřejmě nedopadne. Ministr už ohlásil, že se plánuje do konce ledna zbavit akcií koncernu. Zatím ale neupřesnil jak. Normu navíc bude s největší pravděpodobností posuzovat Ústavní soud. Norma pojednává i o některých médiích. Budoucí členové vlády a mnoho dalších funkcionářů by je nemohli provozovat. Také tato restrikce zjevně mířila na Babiše, jenž vlastní vydavatelství, a také rozhlasovou i televizní stanici.