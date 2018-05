Druhý Čech v NBA Jiří Welsch končí basketbalovou kariéru

Jiří Welsch, který se jako druhý český basketbalista prosadil do zámořské ligy NBA, ukončil v 38 letech hráčskou kariéru. Bývalý kapitán reprezentace v uplynulé sezoně nastupoval za Pardubice, kde s profesionální kariérou začínal. "Už sám od sebe nemohu očekávat to, na co jsem byl zvyklý. Nejsem hráč jako před deseti lety. Zlom nenastane ze dne na den, je to pomalý útlum a sportovec se musí rozhodnout, kam to nechá zajít. A já se rozhodl, že to teď ukončím," řekl Welsch novinářům. Zatím nemá úplně jasno, kam jeho kroky povedou. Welsch patří spolu s Jiřím Zídkem, Lubošem Bartoněm, Janem Veselým a Tomášem Satoranským mezi nejvýraznější osobnosti českého basketbalu od rozdělení Československa. S basketbalem začínal pod vedením otce v rodných Holicích. Přes Pardubice a Spartu se dostal do Olimpije Lublaň a následně byl jako druhý Čech v historii draftován do NBA. Po čtyřech sezonách se vrátil do Evropy a nastupoval za Málagu, Estudiantes Madrid a Charleroi. V roce 2012 přišel do české ligy do Nymburku, s nímž získal pět titulů. K tomu má tituly ze Slovinska a Adriatické ligy.