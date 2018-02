Dovolenou v Dubaji loni strávilo 70 tisíc českých turistů

Zájem českých turistů o dovolenou v Dubaji loni dál výrazně rostl. Do nejpopulárnějšího ze sedmi Spojených arabských emirátů zavítalo 69.476 českých návštěvníků, meziročně o čtvrtinu víc. Uvedlo to české zastoupení Dubajského vládní úřadu pro turismus. Do statistik nejsou přitom započítaní tranzitní pasažéři, kteří v Dubaji jen přestupovali. Dubaj je nejpopulárnější exotickou destinací českých turistů. Podle Asociace cestovních kanceláří se loni na druhém místě umístilo Thajsko, kam zavítalo zhruba 50.000 Čechů, a dále Kapverdy s 12.000 návštěvníků s odletem z Prahy.